احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار

قطع مواطنون محتجون، اليوم الأربعاء، عددا من الطرق شمالي لبنان، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، وتردي أوضاعهم المعيشية.

وأقدم عدد من المحتجين في عدة مناطق شمالي لبنان، من بينها مدينة طرابلس، على قطع الطرق مستخدمين السيارات والصهاريج وحاويات نفايات والحجارة والإطارات.

يذكر أن الليرة اللبنانية تواصل انهيارها أمام الدولار الأمريكي حيث لامس سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء عتبة الـ77 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ 2019 ما أدى إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.