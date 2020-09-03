أوغلو يتحدث عن مواجهة عسكرية وشيكة في المتوسط

قال رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، إن بلاده تجازف بالدخول في مواجهة عسكرية بشرق المتوسط لأنها تعطي للقوة أولوية على الدبلوماسية أضاف داود أوغلو في مقابلة لوكالة" رويترز": أن أنقرة لديها تظلمات حقيقية بشأن مطالب اليونان بالأحقية في عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة في البحر وصولا إلى ساحل تركيا على البحر المتوسط لكن النهج الذي يتبعه أردوغان ينطوي على مجازفات شديدة.