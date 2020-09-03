أوغلو يؤكد سياسة أردوغان خطرة وتنذر بمواجهة عسكرية في شرق المتوسط

حذر رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو من سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قد تؤدى إلى مواجهة عسكرية في شرق المتوسط وقال أوغلو- فى تصريحات إعلامية اليوم الخميس- : أن السياسة التي يتبعها رئيس الحزب الحاكم في البلاد خطرة، وقد تؤدي إلى الدخول في مواجهة عسكرية شرقي المتوسط، في إشارة إلى توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا حول موارد الطبيعية فى البحر المتوسط، وفقًا لقناة العربية وأضاف: أن سياسة الرئيس التركي تميل إلى الاستبداد في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديد في تركيا، متهما الحكومة بفشلها فى إدارة التحديات الحالية مثل الاقتصاد، وفيروس كورونا.