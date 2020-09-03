أردوغان وميركل يبحثات التطورات في شرق المتوسط

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، في مكالمة هاتفية، التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط على خلفية التوتر المستمر بالمنطقة