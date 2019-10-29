أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن القوات الكردية في شمالي سوريا أكملت انسحابها من المناطق المحاذية للحدود التركية بموجب الاتفاق الروسي التركي، "قبل الموعد المحدد".

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء زيارته لأرمينيا، إن "انسحاب الوحدات المسلحة من الأراضي التي سيقام عليها ممر آمن، اكتمل قبل الموعد المحدد".

وأضاف أنه "تم نشر حرس الحدود السوريين وشرطتنا العسكرية هناك"، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.