إسرائيل تبعث برسالة قوية إلى سوريا

قالت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للقيام بمناورة عسكرية ضخمة في فصل الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن المناورة العسكرية الضخمة المزمع إجراؤها في الصيف المقبل بعد تطعيم الضباط والجنود باللقاح ضد فيروس كورونا، تحاكي حربا شاملة مع قطاع غزة في الجنوب، ومع إيران في الشرق، ومع حزب الله وسوريا في الشمال، بدعوى توصيل رسالة إلى حزب الله وسوريا وإيران معا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المناورة العسكرية الضخمة ستنفذ بمشاركة كبار قادة الجيش ورؤساء القوات البرية والجوية والاحتياط، وذلك بعد التأكيد بأن لقاح كورونا سيؤدي مفعوله قبيل إجراء المناورة.

وعزت الصحيفة العبرية الهدف من وراء إجراء مناورة عسكرية ضخمة إلى الاستعداد لأي حرب شاملة على البلاد، ومن كل الجبهات، أو الاستعداد لحروب على عدة جبهات مختلفة، في آن واحد.