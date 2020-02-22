قوات الاحتلال تعتقل والدة الشهيد ماهر زعاترة

أعتقلت قوات الاحتلال والدة الشهيد ماهر زعاترة الذي استشهد ظهر اليوم بالقدس وشقيقيه بعد مداهمة منزلهم الكائن في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة