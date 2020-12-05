وزير الخارجية العماني يؤكد أن الولايات المتحدة طرحت تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم السبت، أن بلاده ناقشت "إمكانية أن تصنف الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية (أنصار الله) على أنها إرهابية" وأشار في تصريحات خلال قمة بالبحرين، إلى أن هذه المناقشة جرت مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، حيث علق البوسعيدي عما إذا كان شينكر قد أثار هذا الأمر خلال زيارته لمسقط بالقول: "نعم، طرح ذلك" وقال البوسعيدي: "لا أعتقد أن هناك حلا يستند إلى تصنيف، أو حجب أحد أطراف هذا النزاع وإبعادهم عن طاولة التفاوض".