السعودية تتهم جماعة الحوثي اليمنية بمهاجمة محطة لأرامكو

اتهمت السعودية في رسالة لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، جماعة الحوثي اليمنية بمهاجمة محطة تابعة لشركة "أرامكو".

وتعهدت السعودية في الرسالة بألا تدخر جهدا لحماية أراضيها ومواطنيها وتحث مجلس الأمن على وقف التهديد.