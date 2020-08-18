أعلنت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، عن تعيين بدر البوسعيدي وزيرا للشئون الخارجية، في السلطنة بدلا من يوسف بن علوي، حسبما ذكرت فضائية "العربية".