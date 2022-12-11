القوات الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، 11 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن الاعتقالات شملت خمسة من مخيم العروب بالخليل، وأربعة من جنين، واثنين من رام الله.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية، أفاد الشهر قبل الماضي بأن السلطات الإسرائيلية نفذت نحو 5300 حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري.