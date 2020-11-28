رئيس البرلمان العربي يُعلن البدء في إجراءات إنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي البدء في إجراءات إنشاء لجنة برلمانية خاصة بمكافحة الإرهاب، على أن يتم تحديد آلية عمل اللجنة بعد عرضها على البرلمان العربي في جلسته المقبلة، وذلك انطلاقًا من المخاطر المتصاعدة التي يُشكّلها الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على أمن الدول والمجتمعات العربية، وتعزيزاً لدور البرلمان العربي في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة والتصدي لهذه التنظيمات الإرهابية التي عانت منها الدول العربية.