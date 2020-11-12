رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر سفارة المملكة بمدينة لاهاي الهولندية

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي الهولندية ودعا العسومي في تصريح له اليوم إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً وقوفه التام وتضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.