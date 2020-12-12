الجزائر تصرح القرار الأمريكي حول الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان يوم السبت، إن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة. وأكدت الجزائر ردا على الإعلان الأمريكي، أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار وشددت الخارجية الجزائرية على أن القرار الأمريكي يقوض كل جهود خفض التصعيد المبذولة لحد الآن.