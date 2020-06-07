الجزائر تدعو الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيجاد حل سياسي دائم في ليبيا

دعت الجزائر اليوم، الفاعلين الإقليميين والدوليين، إلى تنسيق جهودهم لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن الجزائر بذلت جهودا على مختلف الأصعدة للتوصل إلى تسوية سياسية بدءا بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار.

وأضاف البيان أن الجزائر ترافع من أجل حوار يجمع الفرقاء الليبيين من أجل إيجاد حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي، مؤكدا بأن الجزائر تجدد مرة أخرى تمسكها بالدور المحوري لدول جوار ليبيا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها.

كما ذكّرت الوزارة بموقف الجزائر القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين.