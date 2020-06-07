وزير الخارجية الليبي يبحث مع نظيريه التونسي والجزائري آخر التطورات في بلاده

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة هاتفيًا مع وزيري خارجية تونس نورالدين الري ووزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن هذه الاتصالات تأتي في إطار التشاور الكامل وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر، كما اطلعا على آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا.