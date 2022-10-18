أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير محطة الاتصالات الفضائية التابعة للسلطات الأوكرانية فى مدينة "أوديسا".وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات المسلحة الروسية، استهدفت منشآت عسكرية وأنظمة للطاقة ومستودعات أسلحة وذخائر أجنبية الصنع فى أوكرانيا.وأوضحت أنها دمرت بطاريتى مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة خيرسون، بالإضافة إلى فصيلة هيمارس الأمريكية فى دونيتسك.