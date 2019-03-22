نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي يكشف عن عقوبة منفذ هجوم المسجدين

كشف نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي "وينستون بيترز" بأن منفذ هجوم مسجدين نيوزيلندا الذي أسفر عن مقتل 50 مصلياً، سيقضي بقية حياته في سجن انفرادي ولكنه لن يواجه عقوبة الإعدام، لأن تلك العقوبة ملغاة من القانون الجنائي في نيوزيلندا منذ 1961.

جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بسبب نيوزيلندا

قال "وينستون بيترز" في جلسة طارئة للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة في إسطنبول، التي دعت إليها تركيا لمحاربة التعصب ضد المسلمين في أعقاب الهجوم.

وأكد أن الأسترالي برينتون هاريسون تارانت، الذي ارتكب هجوم المسجدين قبل أسبوع، سيقضي بقية حياته في سجن انفرادي، مشيراً إلى أنه في جلسة طارئة وقال لممثلي الأمم الإسلامية: "لا توجد عقوبة يمكن أن تضاهي سفالة جريمته، لكن العدالة ستتحقق لأسر الضحايا، عارضاً صور للضحايا".