قصف إسرائيلي على غزة بعد استخدام طائرة مسيرة في هجوم
آخر تحديث GMT19:08:59
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

قصف إسرائيلي على غزة بعد استخدام طائرة مسيرة في هجوم

العرب اليوم -

العرب اليوم - قصف إسرائيلي على غزة بعد استخدام طائرة مسيرة في هجوم

سلاح الجو الإسرائيلي
غزة-العرب اليوم

قصفت طائرات إسرائيلية أهدافاً في قطاع غزة رداً على استخدام مسلحين فلسطينيين طائرة مسيرة في شن هجوم على آليات عسكرية على الحدود. وأغارت طائرة من سلاح الجو الإسرائيلي على مجموعة فلسطينية، أطلقت طائرة مسيرة من جنوب قطاع غزة تحمل عبوة ناسفة

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قصف إسرائيلي على غزة بعد استخدام طائرة مسيرة في هجوم قصف إسرائيلي على غزة بعد استخدام طائرة مسيرة في هجوم



أخبار ذات صلة

GMT 19:05 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر

التحالف الدولي يقتل 8 من عناصر "داعش" بضربة جوية في الموصل
العرب اليوم - التحالف الدولي يقتل 8 من عناصر "داعش" بضربة جوية في الموصل

GMT 19:00 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
العرب اليوم - صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

GMT 18:10 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر

إعلان قيام "دولة" عربية جديدة تقع بين مصر والسودان
العرب اليوم - إعلان قيام "دولة" عربية جديدة تقع بين مصر والسودان

GMT 17:50 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر

العثور على جثة مسؤول سابق في حزب الله يدعى (علي. ح) داخل شقته في بيروت
العرب اليوم - العثور على جثة مسؤول سابق في حزب الله يدعى (علي. ح) داخل شقته في بيروت

GMT 17:43 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر

مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان
العرب اليوم - مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:28 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

النجمات تتألقن في مهرجان "البندقية السينمائي" بفساتين ساحرة
العرب اليوم - النجمات تتألقن في مهرجان "البندقية السينمائي" بفساتين ساحرة

GMT 00:35 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر

سنغافورة تقطتع جزءً من البحر لبناء ناطحات سحاب
العرب اليوم - سنغافورة تقطتع جزءً من البحر لبناء ناطحات سحاب

GMT 01:31 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر

منزل في "مانهاتن" يحتضن ديكور المسلسل الشهير "فريندز"
العرب اليوم - منزل في "مانهاتن" يحتضن ديكور المسلسل الشهير "فريندز"

GMT 05:43 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر

ترامب يقرّر إلغاء محادثات السلام مع "طالبان" بسب هجوم كابول الأخير
العرب اليوم - ترامب يقرّر إلغاء محادثات السلام مع "طالبان" بسب هجوم كابول الأخير

GMT 03:01 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر

إقامة صلاة الميت على الراحل سمير السعداوي في ريجينتز بارك
العرب اليوم - إقامة صلاة الميت على الراحل سمير السعداوي في ريجينتز بارك

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 10:40 2019 الثلاثاء ,27 آب / أغسطس

وحش فضائي يهدد الأرض وناسا تحدد الموعد
العرب اليوم - وحش فضائي يهدد الأرض وناسا تحدد الموعد

GMT 01:25 2015 الأحد ,27 أيلول / سبتمبر

أضرار إرهاق العين وقلة الخلود إلى النوم على الجهاز العصبي
العرب اليوم - أضرار إرهاق العين وقلة الخلود إلى النوم على الجهاز العصبي

GMT 09:52 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء هادئة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء هادئة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 01:38 2015 الخميس ,18 حزيران / يونيو

كاتي بيري الوجه الإعلاني الجديد لدار الأزياء العالمية "موسكينو"
العرب اليوم - كاتي بيري الوجه الإعلاني الجديد لدار الأزياء العالمية "موسكينو"

GMT 05:40 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر

فلورنسا تعد المدينة الأكثر جمالًا في إيطاليا وتتمتع بكثرة عدد سياحها في الصيف
العرب اليوم - فلورنسا تعد المدينة الأكثر جمالًا في إيطاليا وتتمتع بكثرة عدد سياحها في الصيف

GMT 15:31 2013 الأحد ,20 كانون الثاني / يناير

الأميركية روفينيلي تمتلك أكبر مؤخرة في العالم
العرب اليوم - الأميركية روفينيلي تمتلك أكبر مؤخرة في العالم

GMT 07:06 2017 الثلاثاء ,17 كانون الثاني / يناير

هيونداي تدخل سباق السيارات بأيونيك 2017 هايبرد
العرب اليوم - هيونداي تدخل سباق السيارات بأيونيك 2017 هايبرد

GMT 17:59 2018 الأربعاء ,18 تموز / يوليو

انتشار أنباء عن زواج بسمة بوسيل من الفنان الأردني ​يحيى صويص​
العرب اليوم - انتشار أنباء عن زواج بسمة بوسيل من الفنان الأردني ​يحيى صويص​

GMT 20:39 2016 الأربعاء ,27 إبريل / نيسان

اللاعب السوري فراس الخطيب يطالب العربي الكويتي ب 330 ألف دولار
العرب اليوم - اللاعب السوري فراس الخطيب يطالب العربي الكويتي ب 330 ألف دولار

GMT 04:12 2013 الإثنين ,25 آذار/ مارس

"حماية البيئة "يرصد تفريخ طائر البومة النسارية للمرة الأولى في الكويت
العرب اليوم - "حماية البيئة "يرصد تفريخ طائر البومة النسارية للمرة الأولى في الكويت

GMT 10:45 2016 الجمعة ,16 أيلول / سبتمبر

في حب أحلام شلبي
العرب اليوم - في حب أحلام شلبي

GMT 15:25 2014 الأربعاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

كوريا الجنوبية تقرر تمديد رسوم الإغراق على السيراميك الصيني
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تقرر تمديد رسوم الإغراق على السيراميك الصيني

GMT 05:46 2016 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

المغنية ماريا كاري تتألق في فستان وردي مثير
العرب اليوم - المغنية ماريا كاري تتألق في فستان وردي مثير

GMT 08:05 2016 الخميس ,06 تشرين الأول / أكتوبر

شركة فورد تعلن طرح سيارة "فورد فوكس 2017" القوية
العرب اليوم - شركة فورد تعلن طرح سيارة "فورد فوكس 2017" القوية

GMT 08:59 2017 الأحد ,02 تموز / يوليو

مصطفى فتحي يفضل الاحتراف الأوروبي عن العرض العربي
العرب اليوم - مصطفى فتحي يفضل الاحتراف الأوروبي عن العرض العربي

GMT 00:12 2019 الإثنين ,15 تموز / يوليو

خلافات جديدة بين ندى كامل وزوجها أحمد الفيشاوي
العرب اليوم - خلافات جديدة بين ندى كامل وزوجها أحمد الفيشاوي

GMT 00:05 2018 السبت ,25 آب / أغسطس

ناشطون يطلقون وسم "أنقذوا البصرة" و"الصحة" تنفي تفشي الكوليرا
العرب اليوم - ناشطون يطلقون وسم "أنقذوا البصرة" و"الصحة" تنفي تفشي الكوليرا

GMT 21:05 2018 السبت ,12 أيار / مايو

افتتاح معرض عزف الألوان في دار الأوبرا المصرية
العرب اليوم - افتتاح معرض عزف الألوان في دار الأوبرا المصرية

GMT 17:27 2018 السبت ,10 آذار/ مارس

الفنانة منة عرفة تُثير الجدل في أحدث جلسة تصوير لها
العرب اليوم - الفنانة منة عرفة تُثير الجدل في أحدث جلسة تصوير لها

GMT 10:46 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير

الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة
العرب اليوم - الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة

GMT 00:56 2017 الأربعاء ,25 تشرين الأول / أكتوبر

وليد الكرتي يؤكد ثقته الكبيرة في انتزاع نتيجة إيجابية من ميدان الأهلي
العرب اليوم - وليد الكرتي يؤكد ثقته الكبيرة في انتزاع نتيجة إيجابية من ميدان الأهلي
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab