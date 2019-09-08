قصف إسرائيلي على غزة بعد استخدام طائرة مسيرة في هجوم

قصفت طائرات إسرائيلية أهدافاً في قطاع غزة رداً على استخدام مسلحين فلسطينيين طائرة مسيرة في شن هجوم على آليات عسكرية على الحدود. وأغارت طائرة من سلاح الجو الإسرائيلي على مجموعة فلسطينية، أطلقت طائرة مسيرة من جنوب قطاع غزة تحمل عبوة ناسفة