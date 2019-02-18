رئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم يعلن استقالته
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رئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم يعلن استقالته

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العرب اليوم - رئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم يعلن استقالته

رئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم
أنقرة - العرب اليوم

أعلن رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدرم، اليوم الإثنين، أنه سيستقيل بسبب ترشحه لرئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات المحلية التركية والتي ستجرى يوم 31 مارس المقبل.

وقال يلدرم مخاطبا النواب " اليوم سأترك منصب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا".

نقلا عن سبوتنيك عربي

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رئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم يعلن استقالته رئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم يعلن استقالته



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رئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم يعلن استقالته رئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم يعلن استقالته



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