رئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم يعلن استقالته

أعلن رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدرم، اليوم الإثنين، أنه سيستقيل بسبب ترشحه لرئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات المحلية التركية والتي ستجرى يوم 31 مارس المقبل.

وقال يلدرم مخاطبا النواب " اليوم سأترك منصب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا".

نقلا عن سبوتنيك عربي