المغرب تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، من ضمنها 42 وسط بؤرة مهنية بمدينة القنيطرة، و21 بمراكش، و13 بالدار البيضاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8793، فيما استقر عدد الوفيات عند 212 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي. وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الأشخاص الذين هم في حالة حرجة 11 شخصا، وبلغت حالات الشفاء من المرض 7765 في المجموع بعد تعافي 69 شخصًا آخرين.