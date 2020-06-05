استقرار عدد الوفيات بالمغرب في 208 حالة

أعلنت وزارة الصحة، عن اسقرارعدد الوفيات بالمغرب في 208 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد 19 التي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلى حدود الساعة 10 من صباح يومه الجمعة، وذلك بعدم تسجيل أية حالة جديدة.

وأفادت الوزارة عبر الموقع الرسمي لجديد الحالة الوبائية بالمغرب، أنه تم تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 8030 حالة.

وعلى مستوى عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض فقد وصل العدد إلى 7215حالة، بعد تماثل 20 حالة جديدة للشفاء، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 261 ألفا 619 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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