تسجيل 45 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 7967 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى7967 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma“، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7160 حالة بعد تماثل 294 حالة جديدة للشفاء، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 207 حالات ، بعد تسجيل حالة جديدة .

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 249 ألفا و 556 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.