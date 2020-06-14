السلطات السعودية تعلق على الارتفاعات غير المسبوقة لإصابات ووفيات كورونا

طالبت وزارة الصحة السعودية مواطني المملكة والمقيمين فيها بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وسط ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات والوفيات بالمرض في البلاد وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "أمامنا مسارين. قد يرتفع هذا المعدل وترتفع العدوى ويرتفع الانتشار إذا واصل أفراد المجتمع عدم تقيدهم وعدم حذرهم... وبإمكاننا أيضا، بالتزامنا وبأن نكون مسؤولين، أن نعود لحياتنا بحذر ونتمسك بالسلوكيات الصحية، وبالتالي يعود للانخفاض".

وجدد العبد العالي تحذيرات الوزارة، مشيرا إلى أن خطر تعرض الشخص للإصابة بالفيروس يصبح أعلى عند ذهابه دون لبس الكمامة ودون تعقيم يديه وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وأشار المسؤول إلى أن وزارة الصحة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، مبينا أن ذلك نتيجة لعدم أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة وأضاف ‏أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في ‫الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، وكذلك محافظات من بينها ‫جدة.

وذكرت وزارة الصحة أن السعودية سجلت خلال اليوم الماضي 4233 إصابة و40 وفاة جديد بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال اليوم الماضي، في ارتفاع غير مسبوق لمؤشري زيادة المصابين والمتوفين بالمرض على أساس يومي وسجلت في السعودية حتى اليوم 125541 إصابة مؤكدة بالفيروس بينها 972 حالة وفاة و84720 شفاء ويبلغ عدد الإصابات النشطة في الوقت الراهن، حسب معطيات الوزارة، 41849 حالة منها 1855 حالة حرجة.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام سعودية