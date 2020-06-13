السعودية تسجل 3366 إصابة كورونا جديدة وشفاء 1519 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.وتابعت الصحة السعودية أنه تم شفاء 1519 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء فى المملكة إلى 82542 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة وصل إلى 123308 حالات.وأوضحت الصحة السعودية أن عدد الحالات الحرجة ارتفع مع نشاط فيروس كورونا، متابعة أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.