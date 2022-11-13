قطر تدين بشدة تفجير إسطنبول

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في منطقة "تقسيم" وسط مدينة إسطنبول بتركيا، وأدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

وجددت الخارجية القطرية - في بيان اليوم- موقف البلاد الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأكد البيان تضامن قطر الكامل ووقوفها إلى جانب تركيا حكومةً وشعباً، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

وعبر البيان عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب تركيا؛ وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.