توفيت الطفلة السعودية الشهيرة والتي ذاع صيتها عبر تطبيق سناب شات الشهير، وأصبحت حديث الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دانة القحطاني، على إثر بنوبة قلبية مُفاجئة، وذلك حسبما قال والد الطفلة دانه القحطاني عبر حسابه على "تويتر".

ونعت فيها شقيتيهما خبر وفاة دانه القحطاني ببالغ من الحزن والأسى وسط حالة كبيرة من الصدمة والذهول بين الملايين من محبي ومتابعي الطفلة الشهيرة دانه القحطاني نجمة سناب شات السعودية والتي وافتها المنية إثر أزمة قلبية حادة، في واقعة أثارت حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث حالة كبيرة من الصدمة والذهول لدى محبيها، ولكنها إرادة الله بإنتهاء أجلها.

وفي بيان نعي رسمي، قال مشعل القحطاني في إعلان نبأ وفاة ابنته دانة القحطاني عبر حسابه على "تويتر": "بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 /9 /1440 هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار".

ومن جانبه، نعى الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" الطفلة دانة القحطاني، التى توفيت عن عمر لا يتجاوز 10 سنوات، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكتب: ‏البقاء لله وإنا لله وإنا اليه راجعون.. ربنا يصبر أهلها ويعينهم.. ويرحمها.. كانت سببًا في ابتسامة ناس كتير".

يُذكر أن الطفلة دانة القحطاني وشقيقتيها "غناتي و دنى"، قد نالا شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر اليوميات الخاصة بهن عبر تطبيق سناب شات، حتى أصبحت دانة القحطاني أحد مشاهير التطبيق، واشتهرن الثلاثة بحبهن للطبخ وإعداد الوصفات السعودية، في حين يتابع الأخوات الثلاث حوالي 400 ألف مستخدم على إنستغرام.