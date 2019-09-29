الملك محمد السادس يتعرض لالتهاب فيروسي حاد
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الملك محمد السادس يتعرض لالتهاب فيروسي حاد

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العرب اليوم - الملك محمد السادس يتعرض لالتهاب فيروسي حاد

الملك محمد السادس
الرباط -العرب اليوم

أفاد بلاغ للديوان الملكي أن “الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد”.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

“تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.

ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام.

وكان جلالة الملك، نصره الله، قد قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب.

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الملك محمد السادس يتعرض لالتهاب فيروسي حاد الملك محمد السادس يتعرض لالتهاب فيروسي حاد



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