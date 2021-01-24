العاهل السعودي يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، بأن ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز أعفى محافظ البنك المركزي أحمد بن عبد الكريم الخليفي من منصبه.وجاء في بيان الوكالة أن "معالي الدكتور فهدبن عبدالله بن عبد اللطيف المبارك يعين محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير."