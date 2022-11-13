عضو مجلس السيادة السوداني يلتقي السفيرَ البريطاني

التقي عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا -بالقصر الجمهوري اليوم- السفيرَ البريطاني لدى السودان جايلز ليفر.

وجرى -خلال اللقاء- بحث العلاقات المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها, بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.