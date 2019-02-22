قوات الاحتلال الإسرائيلية تفرج عن أسير فلسطيني من اليامون بعد قضاءه 23 عاما

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، أسير فلسطيني من اليامون بعد قضاءه 23 عاما في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية في جنين أن سلطات الاحتلال أفرجت الليلة الماضية عن الأسير تيسير نجيب سمودي (62 عاما) بعد اعتقال دام 23 عاما، من سجن بئر السبع.