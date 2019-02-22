سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة
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سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة

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العرب اليوم - سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة

سلطات الاحتلال الإسرائيلية
غزة - العرب اليوم

شنت سلطات الاحتلال، اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المقدسيين.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في القدس أن قوات الاحتلال داهمت أحياء سلوان وواد الجوز والعيسوية والطور والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتقلت العشرات معظمهم من حركة فتح، فيما استدعت مخابرات الاحتلال آخرين للتحقيق معهم .

 

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سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة



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سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة



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