سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة

شنت سلطات الاحتلال، اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المقدسيين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في القدس أن قوات الاحتلال داهمت أحياء سلوان وواد الجوز والعيسوية والطور والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتقلت العشرات معظمهم من حركة فتح، فيما استدعت مخابرات الاحتلال آخرين للتحقيق معهم .