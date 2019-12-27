تحطم طائرة إيرانية قرب الحدود العراقية

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الجمعة، بتحطم طائرة "ميغ- 29" إيرانية قرب الحدود العراقية.وتسبب الحادث في انفجار الطائرة، من طراز "ميج-29"، ما أسفر عن وقوع ضحايا نتيجة الحادث.