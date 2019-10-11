الخزانة الأمريكية: ترامب وقع أمرًا تنفيذيا يمنح مسؤولين أمريكيين صلاحيات واسعة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب، وقع أمرًا تنفيذيا يمنح مسؤولين أمريكيين صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على تركيا.

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