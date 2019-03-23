بدء أعمال الاجتماع السداسي بين مصر والأردن والعراق

بدأ الاجتماع السداسي لوزراء خارجية ورؤساء مخابرات مصر والاردن والعراق في قصر التحرير في القاهرة وذلك في إطار التحضير لأعمال القمة الثلاثية المرتقبة الاحد بين مصر والاردن والعراق.