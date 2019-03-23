ترامب يعلن تحرير العراق وسورية من داعش
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ترامب يعلن تحرير العراق وسورية من "داعش"

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن 100 في المئة من الأراضي التي كانت خاضعة لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية "تحررت".

وقال ترامب، السبت، إن أميركا ستظل يقظة فيما يتعلق بداعش، وستقاتل التنظيم حتى تتم هزيمته تماما أينما كان.

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ترامب يعلن تحرير العراق وسورية من داعش ترامب يعلن تحرير العراق وسورية من داعش



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ترامب يعلن تحرير العراق وسورية من داعش ترامب يعلن تحرير العراق وسورية من داعش



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