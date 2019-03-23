أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن 100 في المئة من الأراضي التي كانت خاضعة لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية "تحررت".

وقال ترامب، السبت، إن أميركا ستظل يقظة فيما يتعلق بداعش، وستقاتل التنظيم حتى تتم هزيمته تماما أينما كان.