الحريري يؤكد نرفض خرق سيادتنا ومن مصلحة لبنان تفادي الانزلاق نحو تصعيد خطير مع إسرائيل

صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن إثر خرق إسرائيل للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 واستهدافها منطقة مدنية مأهولة.

وجاءت تصريحات الحريري خلال استقباله في السراي الحكومي، سفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهم سفراء روسيا، ألكسندر زاسبكين، والولايات المتحدة، أليزابيث ريتشارد، والصين، وانغ كيغيان، والقائم بالأعمال البريطاني، بنجامين واستنيغ، والقائمة بالأعمال الفرنسية سالينا غرونيه - كاتالانو، واستعرض معهم آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة.