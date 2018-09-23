الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية الإمارات بمقر إقامته فى نيويورك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته فى نيويوك، وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

ويلتقى الرئيس السيسى غداً الإثنين، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمقر إقامة الرئيس السيسى فى نيويورك، الخامسة مساء بتوقيت نيويورك، الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها رقم 73.



وهذه هى المرة الخامسة التى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الشق رفيع المستوي) منذ توليه رئاسة البلاد.