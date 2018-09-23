الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية الإمارات بمقر إقامته فى نيويورك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته فى نيويوك، وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
ويلتقى الرئيس السيسى غداً الإثنين، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمقر إقامة الرئيس السيسى فى نيويورك، الخامسة مساء بتوقيت نيويورك، الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها رقم 73.
وهذه هى المرة الخامسة التى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الشق رفيع المستوي) منذ توليه رئاسة البلاد.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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