بريطانيا تسجل 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .

وأفادت السلطات بأن عدد الوفيات بالفيروس وفقًا للأرقام الرسمية وصل إلى 36870 حالة وفاة.