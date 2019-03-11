بوتفليقة يعين نور الدين بدوي رئيساً جديداً للوزراء

عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، نور الدين بدوي رئيسا جديدا للوزراء في الجزائر ورمطان لعمامرة نائبا له.

واستقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الاثنين، من منصبه وقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته.