الرئاسة الجزائرية تعلن عودة بوتفليقة إلى البلاد

عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الى الجزائربعد أسبوعين أمضاهما في مستشفى بجنيف لاجراء "فحوصات طبية دورية"، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية.

ويواجه الرئيس الجزائري (82 عاما) الذي اعتلت صحته منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013، منذ 22 شباط حركة احتجاج لا سابق لها منذ انتخابه رئيسا للمرة الاولى في 1999.