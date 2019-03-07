دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، المتظاهرين ضد ترشحه لولاية رئاسية خامسة لتجنب "الفتنة والفوضى"، عشية احتجاجات جديدة مرتقبة في عدة مدن بالبلاد، ضمن يوم جمعة ثالث من المظاهرات المنددة بإصرار بوتفليقة على الاستمرار في الحكم على الرغم من حالته الصحية.

حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة من "الفتنة" و"الفوضى" وذلك في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عشية مظاهرات جديدة رافضة لترشحه لـ"الانتخابات الرئاسية " المقررة في 18 أبريل/نيسان 2019.

وورد في الرسالة التي بعث بها بوتفليقة مهنئا المرأة في عيدها العالمي "شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية". وتابع بوتفليقة (82 عاما) "لكن هذا لا يعفينا من الدعوة إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية (...) قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات".