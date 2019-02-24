وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره السريلانكي الوضع الإقليمي

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره وزير خارجية سيريلانكا تيلاك مارابانا، العلاقات الثنائية بين باكستان وسريلانكا، وتطورات الوضع الأمني في المنطقة، لاسيما في ظل التوتر العسكري بين إسلام آباد ونيودلهي.

وأوضح قريشي خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم، أن باكستان تولي اهتمامًا لعلاقاتها مع سيريلانكا، مجددًا التزام بلاده بضبط النفس أمام التهديدات الهندية، وسعيها إلى دعم مساعي السلام والاستقرار في جنوب آسيا.

من جانبه قال تيلاك مارابانا: إن سريلانكا تؤيد جهود السلام والاستقرار في المنطقة، داعيًا دول المنطقة إلى أداء دور إيجابي في هذا الصدد.

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