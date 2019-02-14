مقتل 12 جندياً في تفجير سيارة مفخخة في كشمير الهندية

قتل 12 عسكرياً هندياً على الأقل، اليوم الخميس، في اعتداء على قافلة عسكرية قرب مدينة سريناغار في منطقة كشمير الهندية، وفق الشرطة.

وأكد المسؤول في الشرطة منير أحمد خان، أن "عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور دورية لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية"، مضيفاً "لدينا 12 حالة وفاة من قوة الشرطة. سنجلي الجرحى من الموقع وليس لدينا عددهم في الوقت الحالي".

وتنشر الهند 500 ألف عسكري في كشمير المقسمة بين الهند وباكستان وتعيش حالة توتر منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.