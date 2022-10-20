نجاة مدير أمن محافظة شبوة اليمنية السابق من محاولة اغتيال ومقتل نجله

نجا العميد عوض ذيبان، مدير أمن محافظة شبوة اليمنية السابق، اليوم الخميس من محاولة اغتيال استهدفته وسط مدينة عتق عاصمة المحافظة. وأدى انفجار العبوة الناسفة التي استهدفت سيارته إلى مقتل نجله مبارك عوض ذبيان وإصابة اثنين آخرين. هذا ولم تتبن أي جهة حتى الساعة مسؤولية محاولة الاغتيال.