واشنطن تفرض عقوبات على كيانات كورية شمالية متهمة بشن هجمات الكترونية

أعلنت واشنطن الجمعة فرض عقوبات مالية على ثلاثة كيانات كورية شمالية متهمة بشن هجمات الكترونية طالت بنى تحتية رئيسية على غرار مستشفيات بريطانية العام 2017 والمصرف المركزي في بنغلادش العام 2016.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان ان العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالية ومعروفة في اوساط صناعة الامن المعلوماتي، لافتة الى ضلوعها في زرع فيروسات او اختلاس اموال.