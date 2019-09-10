أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، تعيين، تشارلي كابيرمن، قائما بأعمال مستشار الأمن القومي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ، أمس الاثنين، مستشار الأمن القومي جون بولتون، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

وتابع قائلا: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

من جانبه، قال بولتون إنه هو من طلب الاستقالة من ترامب.