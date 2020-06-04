الجزائر تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى9831 حالة.

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن احصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي الى 681 وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 79 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 6297 حالة.