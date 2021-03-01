قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه تم التعهد بتقديم 1.7 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن لعام 2021، ووصف الأمر بأنه "مخيب للآمال"، وحذر من أن "قطع المساعدات يمثل عقوبة الإعدام".

وتسعى الأمم المتحدة لجمع 3.85 مليار دولار لتجنب مجاعة واسعة النطاق في اليمن. وقال غوتيريش في بيان، إن مبلغ 1.7 مليار دولار الذي تم جمعه اليوم الاثنين "أقل مما تلقيناه لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020، وأقل بمليار دولار مما تم التعهد به في المؤتمر الذي عقدناه في 2019".