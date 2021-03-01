الأمم المتحدة تناشد المانحين بالتبرع بسخاء لوقف الأزمة في اليمن

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، الدول المانحة، بالتبرع بسخاء لوقف الأزمة في اليمن، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد هو وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأضاف في افتتاح مؤتمر افتراضي يهدف لجمع 3.85 مليار دولار لتمويل عمليات الإغاثة، أن الأزمة الإنسانية في اليمن وصلت إلى أسوء المستويات، وانخفضت المساعدات الإنسانية، واضطرت المنظمات الإنسانية إلى تقليل الإعانة ووقف برامجها.